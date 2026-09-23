Banco Del Mutuo Soccorso - Come In Un'Ultima Cena (0602438570980) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Come In UnUltima Cena
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 643011
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4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Manticore
Barcode
[0602438570980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Come In UnUltima Cena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Come In Un'Ultima Cena (0602438570980) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома:.A Cena, Per Esempio, Il Ragno, E Cosi Buono Giovanni, Ma., Slogan, Si Dice Che I Delfini Parlino, Voila Mida (Il Guaritore), Quando La Buona Gente Dice, La Notte E Piena, Fino Alla Mia Porta
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Manticore
Barcode
[0602438570980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Come In UnUltima Cena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома:.A Cena, Per Esempio, Il Ragno, E Cosi Buono Giovanni, Ma., Slogan, Si Dice Che I Delfini Parlino, Voila Mida (Il Guaritore), Quando La Buona Gente Dice, La Notte E Piena, Fino Alla Mia Porta
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Banco Del Mutuo Soccorso - Come In Un'Ultima Cena (0602438570980) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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