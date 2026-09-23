Описание товара Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка

Новый сольный альбом знаменитого британского музыканта, автора нескольких музыкальных проектов, основателя прогрессив-рок группы Porcupine Tree, Стивена Уилсона. Лимитированное издание на оранжевом виниле. В прошлом году он отпраздновал свое возвращение с альбомом коллектива Porcupine Tree. Теперь Стивен Уилсон снова посвящает себя успешной сольной карьере со своим новым альбомом "The Harmony Codex". У того, кто слушает седьмой альбом Стивена Уилсона, возникает ощущение, будто ты теряешься в рисунке Эшера, состоящем только из звука. В десяти треках альбома музыкант ориентируется в нагромождении воспоминаний и ведет слушателя тропами, по которым распространяются тени размышлений, задумчивости и меланхолии. Задумал и записал "The Harmony Codex" опять-таки в основном сам Стивен Уилсон. Некоторые давние партнеры студии, такие как Нинет Тайеб, Крейг Бланделл и Адам Хольцман, а также ряд новичков, в том числе Джек Дэнджерс из Meat Beat Manifesto и Сэм Фогарино из Interpol, помогли маэстро в реализации. Каждому музыканту было предложено поставить на пластинке свою индивидуальную печать. Малые барабаны, струнные и сэмплы, внесенные каждым артистом, были сплетены вместе, чтобы создать уникальную музыку на этом альбоме. Сам Стивен Уилсон так описывает разнообразие и непохожесть "The Harmony Codex": "Я хотел сделать пластинку, которая сбила бы вас с пути, которая почти сбила бы вас с толку, потому что заставила бы вас гадать. Надеюсь, она удивит людей".