Roxy Music - Flesh And Blood (Half Speed) (0602507460273) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxy Music - Flesh And Blood (Half Speed) (0602507460273) виниловая пластинка
Flesh and Blood - седьмой студийный альбом рок-группы Roxy Music, изданный в июне 1980 года. В 1980 году из оригинального состава Roxy Music остались лишь Брайан Ферри, гитарист Фил Манзанера и Энди Маккей, после того как барабанщик коллектива Пол Томпсон ушел из группы. Также впервые в истории своего существования Roxy Music записали две кавер-версии - In The Midnight Hour и Eight Miles High. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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