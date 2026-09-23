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The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Rock And Roll Circus
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0018771855514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Rock And Roll Circus
Трек-лист
Introduction Of Rock And Roll Circus, Entry Of The Gladiators, Mick Jaggers Introduction Of Jethro Tull, Song For Jeffrey, Keith Richards Introduction Of The Who, A Quick One While Hes Away, Over The Waves, Aint That A Lot Of Love, Charlie Watts Introduction Of Marianne Faithfull, Something Better, Mick Jaggers & John Lennons Introduction Of The Dirty Mac, Yer Blues, Whole Lotta Yoko, John Lennons Introduction Of The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Cant
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduction Of Rock And Roll Circus, Entry Of The Gladiators, Mick Jaggers Introduction Of Jethro Tull, Song For Jeffrey, Keith Richards Introduction Of The Who, A Quick One While Hes Away, Over The Waves, Aint That A Lot Of Love, Charlie Watts Introduction Of Marianne Faithfull, Something Better, Mick Jaggers &amp;amp;amp;amp;amp; John Lennons Introduction Of The Dirty Mac, Yer Blues, Whole Lotta Yoko, John Lennons Introduction Of The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Cant Always Get What You Want, Sympathy For The Devil, Salt Of The Earth, Checkin Up On My Baby, Leaving Trunk, Corrina, Revolution (Rehearsal), Warmup Jam, Yer Blues (Take 2), Brian Jones Introduction Of Julius Katchen, Ritual Fire Dance, Sonata In C Major -1st Movement

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0018771855514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Rock And Roll Circus
Трек-лист
Introduction Of Rock And Roll Circus, Entry Of The Gladiators, Mick Jaggers Introduction Of Jethro Tull, Song For Jeffrey, Keith Richards Introduction Of The Who, A Quick One While Hes Away, Over The Waves, Aint That A Lot Of Love, Charlie Watts Introduction Of Marianne Faithfull, Something Better, Mick Jaggers & John Lennons Introduction Of The Dirty Mac, Yer Blues, Whole Lotta Yoko, John Lennons Introduction Of The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Cant
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduction Of Rock And Roll Circus, Entry Of The Gladiators, Mick Jaggers Introduction Of Jethro Tull, Song For Jeffrey, Keith Richards Introduction Of The Who, A Quick One While Hes Away, Over The Waves, Aint That A Lot Of Love, Charlie Watts Introduction Of Marianne Faithfull, Something Better, Mick Jaggers &amp;amp;amp;amp;amp; John Lennons Introduction Of The Dirty Mac, Yer Blues, Whole Lotta Yoko, John Lennons Introduction Of The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Cant Always Get What You Want, Sympathy For The Devil, Salt Of The Earth, Checkin Up On My Baby, Leaving Trunk, Corrina, Revolution (Rehearsal), Warmup Jam, Yer Blues (Take 2), Brian Jones Introduction Of Julius Katchen, Ritual Fire Dance, Sonata In C Major -1st Movement
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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