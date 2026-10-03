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Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка

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Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 2
Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 3
Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
One Of The Boys
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 700 руб.  6 039 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642947
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455741455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
One Of The Boys
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка

Макс Рихтер представляет SLEEP: Tranquility Base, тридцатиминутный EP новой музыки SLEEP, выпущенный на Deutsche Grammophon в преддверии Всемирного дня сна 17 марта. Смикшировали альбом электронный музыкант Келли Ли Оуэнс и немецкий звукорежиссер Альва Но

Отзывы о товаре Katy Perry - One Of The Boys (0602455741455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455741455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
One Of The Boys
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Макс Рихтер представляет SLEEP: Tranquility Base, тридцатиминутный EP новой музыки SLEEP, выпущенный на Deutsche Grammophon в преддверии Всемирного дня сна 17 марта. Смикшировали альбом электронный музыкант Келли Ли Оуэнс и немецкий звукорежиссер Альва Но
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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