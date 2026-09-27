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Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка

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Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 3
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 4
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 5
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 6
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 7
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 8
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 3
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 4
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 5
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 6
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 7
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 8
  • Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка

Знаменитая американская альтернативная команда 30 Seconds To Mars наконец-то выпускает новый студийный альбом! Предстоящая пятая пластинка 30 Seconds To Mars получила название ‘America’ и включила в свой состав 12 композиций, среди которых коллаборации с A$AP Rocky и Halsey. Релиз альбома заявлен на 6 апреля на авторитетном музыкальном лейбле Interscope Records. Два сингла из будущей пластинки уже вышли: ‘Walk on Water’ увидел свет 22 августа прошлого года, а ‘Dangerous Night’ вышел 25 января. Продвижение альбома будет включать в себя визуальную кампанию, которая представит перед поклонниками рок-группы несколько обложек и различные рекламные щиты по всей планете. Каждая обложка будет представлять собой набор идеалов, которые, по мнению 30 Seconds to Mars, охватывают Америку. Рекламные щиты появятся на улицах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, других городах Соединенных Штатов, а также в нескольких городах за пределами родины коллектива: Лондоне, Сиднее, Брисбене, Торонто и Париже. Поклонники группы также могут создать свои собственные обложки альбома на странице специального онлайн-генератора.

Отзывы о товаре Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Знаменитая американская альтернативная команда 30 Seconds To Mars наконец-то выпускает новый студийный альбом! Предстоящая пятая пластинка 30 Seconds To Mars получила название ‘America’ и включила в свой состав 12 композиций, среди которых коллаборации с A$AP Rocky и Halsey. Релиз альбома заявлен на 6 апреля на авторитетном музыкальном лейбле Interscope Records. Два сингла из будущей пластинки уже вышли: ‘Walk on Water’ увидел свет 22 августа прошлого года, а ‘Dangerous Night’ вышел 25 января. Продвижение альбома будет включать в себя визуальную кампанию, которая представит перед поклонниками рок-группы несколько обложек и различные рекламные щиты по всей планете. Каждая обложка будет представлять собой набор идеалов, которые, по мнению 30 Seconds to Mars, охватывают Америку. Рекламные щиты появятся на улицах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, других городах Соединенных Штатов, а также в нескольких городах за пределами родины коллектива: Лондоне, Сиднее, Брисбене, Торонто и Париже. Поклонники группы также могут создать свои собственные обложки альбома на странице специального онлайн-генератора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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