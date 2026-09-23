I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 642935
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567921806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка
Примите вызов путешествия в мир музыки с виниловой пластинкой Naracauli Altre Storie от I Nomadi (Green Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск винила выполнен в зеленом цвете, придавая пластинке уникальный и выразительный вид. Naracauli Altre Storie предлагает вам окунуться в истории, рассказанные I Nomadi с их характерным стилем и восхитительными мелодиями. Музыка на этой пластинке пронизана эмоциональными текстами и мелодичными аккордами, которые погрузят вас в океан чувств. Naracauli Altre Storie звучит как персональные истории, рассказанные прекрасными голосами и талантливыми музыкантами I Nomadi.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567921806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Примите вызов путешествия в мир музыки с виниловой пластинкой Naracauli Altre Storie от I Nomadi (Green Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск винила выполнен в зеленом цвете, придавая пластинке уникальный и выразительный вид. Naracauli Altre Storie предлагает вам окунуться в истории, рассказанные I Nomadi с их характерным стилем и восхитительными мелодиями. Музыка на этой пластинке пронизана эмоциональными текстами и мелодичными аккордами, которые погрузят вас в океан чувств. Naracauli Altre Storie звучит как персональные истории, рассказанные прекрасными голосами и талантливыми музыкантами I Nomadi.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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