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I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка

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I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 1
I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 2
I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 1
  • I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 2
  • I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642935
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Загружаем...
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I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567921806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка

Примите вызов путешествия в мир музыки с виниловой пластинкой Naracauli Altre Storie от I Nomadi (Green Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск винила выполнен в зеленом цвете, придавая пластинке уникальный и выразительный вид. Naracauli Altre Storie предлагает вам окунуться в истории, рассказанные I Nomadi с их характерным стилем и восхитительными мелодиями. Музыка на этой пластинке пронизана эмоциональными текстами и мелодичными аккордами, которые погрузят вас в океан чувств. Naracauli Altre Storie звучит как персональные истории, рассказанные прекрасными голосами и талантливыми музыкантами I Nomadi.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567921806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
I Nomadi
Альбом (сингл)
Naracauli Altre Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Примите вызов путешествия в мир музыки с виниловой пластинкой Naracauli Altre Storie от I Nomadi (Green Limited) (1LP). Этот ограниченный выпуск винила выполнен в зеленом цвете, придавая пластинке уникальный и выразительный вид. Naracauli Altre Storie предлагает вам окунуться в истории, рассказанные I Nomadi с их характерным стилем и восхитительными мелодиями. Музыка на этой пластинке пронизана эмоциональными текстами и мелодичными аккордами, которые погрузят вас в океан чувств. Naracauli Altre Storie звучит как персональные истории, рассказанные прекрасными голосами и талантливыми музыкантами I Nomadi.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


I Nomadi - Naracauli Altre Storie (coloured) (0602567921806) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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