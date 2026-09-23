Mark Knopfler - Local Hero (OST) (Half Speed) (0602508653049) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 642928
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4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark Knopfler - Local Hero (OST) (Half Speed) (0602508653049) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Rocks and the Water, Wild Theme, Freeway Flyer, Boomtown, The Way it Always Starts, The Rocks &amp;amp; The Thunder, The Ceilidh &amp;amp; The Northern Lights, The Mist Covered Mountains, The Ceilidh: Louis’ Favourite, Billy’s Tune, Whistle Theme, Smooching, Stargazer, Rocks &amp;amp; Thunder, Going Home: Theme Of The Local Hero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Rocks and the Water, Wild Theme, Freeway Flyer, Boomtown, The Way it Always Starts, The Rocks &amp;amp; The Thunder, The Ceilidh &amp;amp; The Northern Lights, The Mist Covered Mountains, The Ceilidh: Louis’ Favourite, Billy’s Tune, Whistle Theme, Smooching, Stargazer, Rocks &amp;amp; Thunder, Going Home: Theme Of The Local Hero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mark Knopfler - Local Hero (OST) (Half Speed) (0602508653049) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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