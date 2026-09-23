Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка
Pre-Bird — альбом джазового басиста и композитора Чарльза Мингуса, состоящий из музыки, написанной до того, как Мингус впервые услышал Чарли Паркера, отсюда и название Pre-Bird. Он был выпущен на Mercury Records в сентябре 1961 года. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде, в серии Acoustic Sounds Series. Для альбома Pre-Bird, который впоследствии некоторое время распространялся под названием Mingus Revised, Чарльз Мингус записал исключительно музыку, которая была сочинена до того, как он впервые услышал Чарли Паркера. Записи были сделаны в мае 1960 года во время сессий с двумя звездными коллективами: ярким, ослепительным оркестром из 25 человек и более подвижным тентетом. Помимо шести старых композиций Мингуса, в программу вошли две контрапунктические аранжировки произведений эпохи свинга. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.
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