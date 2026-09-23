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Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 6
Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pre-Bird
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642920
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Загружаем...
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Загружаем...
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Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455092984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pre-Bird
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка

Pre-Bird — альбом джазового басиста и композитора Чарльза Мингуса, состоящий из музыки, написанной до того, как Мингус впервые услышал Чарли Паркера, отсюда и название Pre-Bird. Он был выпущен на Mercury Records в сентябре 1961 года. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде, в серии Acoustic Sounds Series. Для альбома Pre-Bird, который впоследствии некоторое время распространялся под названием Mingus Revised, Чарльз Мингус записал исключительно музыку, которая была сочинена до того, как он впервые услышал Чарли Паркера. Записи были сделаны в мае 1960 года во время сессий с двумя звездными коллективами: ярким, ослепительным оркестром из 25 человек и более подвижным тентетом. Помимо шести старых композиций Мингуса, в программу вошли две контрапунктические аранжировки произведений эпохи свинга. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455092984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Pre-Bird
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Pre-Bird — альбом джазового басиста и композитора Чарльза Мингуса, состоящий из музыки, написанной до того, как Мингус впервые услышал Чарли Паркера, отсюда и название Pre-Bird. Он был выпущен на Mercury Records в сентябре 1961 года. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде, в серии Acoustic Sounds Series. Для альбома Pre-Bird, который впоследствии некоторое время распространялся под названием Mingus Revised, Чарльз Мингус записал исключительно музыку, которая была сочинена до того, как он впервые услышал Чарли Паркера. Записи были сделаны в мае 1960 года во время сессий с двумя звездными коллективами: ярким, ослепительным оркестром из 25 человек и более подвижным тентетом. Помимо шести старых композиций Мингуса, в программу вошли две контрапунктические аранжировки произведений эпохи свинга. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Pre-Bird (Acoustic Sounds) (0602455092984) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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