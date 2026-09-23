Elton John - Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player (0602557383096) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 642914
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557383096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Daniel, Teacher I Need You, Elderberry Wine, Blues for My Baby and Me, Midnight Creeper, Have Mercy on the Criminal, I'm Going to Be a Teenage Idol, Texan Love Song, Crocodile Rock, High-Flying Bird
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player (0602557383096) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daniel, Teacher I Need You, Elderberry Wine, Blues for My Baby and Me, Midnight Creeper, Have Mercy on the Criminal, I'm Going to Be a Teenage Idol, Texan Love Song, Crocodile Rock, High-Flying Bird
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557383096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Daniel, Teacher I Need You, Elderberry Wine, Blues for My Baby and Me, Midnight Creeper, Have Mercy on the Criminal, I'm Going to Be a Teenage Idol, Texan Love Song, Crocodile Rock, High-Flying Bird
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daniel, Teacher I Need You, Elderberry Wine, Blues for My Baby and Me, Midnight Creeper, Have Mercy on the Criminal, I'm Going to Be a Teenage Idol, Texan Love Song, Crocodile Rock, High-Flying Bird
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Elton John - Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player (0602557383096) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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