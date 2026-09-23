Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Universal Music Group представляет собой замечательное приобретение для всех ценителей жанра Acid Jazz. Это изделие является стандартной версией издания, выполненное в формате LP с диаметром 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и отличную детализацию музыкальных композиций. Пластинка изготовлена из качественного винила весом 180 грамм, что дополнительно способствует стабильному воспроизведению и долговечности носителя. Классический черный цвет винила подчёркивает его элегантность и служит данью уважения традициям виниловых пластинок. Данный экземпляр сохраняется в идеальном состоянии – как сам винил, так и его конверт запечатаны и помечены состоянием Still Sealed (SS), что свидетельствует о полной новизне продукции. Пластинка произведена в Великобритании, что гарантирует высокие стандарты качества от Universal Music Group – мирового лидера в музыкальной индустрии. Эта виниловая пластинка станет прекрасным дополнением к коллекции меломана или отличным подарком для любителей качественной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка