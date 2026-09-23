Valerie June - The Order Of Time (0888072008526) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 642901
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0888072008526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Valerie June - The Order Of Time (0888072008526) виниловая пластинка
The Order of Time — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Валери Джун. Альбом The Order Of Time от Valerie June - это воплощение искусства и истории в одном. Уникальный голос и авторский стиль Valerie June проникают в самое сердце, передавая глубокие эмоции и энергию музыки. Композиции этого альбома переносят слушателя в уютное пространство, где время замедляется, а взаимоотношения с миром описываются с уникальной тонкостью.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0888072008526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
The Order of Time — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Валери Джун. Альбом The Order Of Time от Valerie June - это воплощение искусства и истории в одном. Уникальный голос и авторский стиль Valerie June проникают в самое сердце, передавая глубокие эмоции и энергию музыки. Композиции этого альбома переносят слушателя в уютное пространство, где время замедляется, а взаимоотношения с миром описываются с уникальной тонкостью.
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Valerie June - The Order Of Time (0888072008526) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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