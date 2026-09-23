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Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Let No Man Write My Epitaph
Жанр
Soul, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка
6 630 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455093004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Let No Man Write My Epitaph
Жанр
Soul, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка

Считается одной из величайших записей Эллы. В этом релизе 1960 года ее поддержал пианист Пол Смит. «Пусть никто не напишет мою эпитафию» — голливудский фильм 1960 года с участием Фицджеральда. Альбом поражает глубиной эмоционального понимания, которого, как часто жаловались критики, не хватало Элле при чтении джазовых текстов, и еще раз делает ее одним из лучших интерпретаторов Великого американского песенника.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455093004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Let No Man Write My Epitaph
Жанр
Soul, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Считается одной из величайших записей Эллы. В этом релизе 1960 года ее поддержал пианист Пол Смит. «Пусть никто не напишет мою эпитафию» — голливудский фильм 1960 года с участием Фицджеральда. Альбом поражает глубиной эмоционального понимания, которого, как часто жаловались критики, не хватало Элле при чтении джазовых текстов, и еще раз делает ее одним из лучших интерпретаторов Великого американского песенника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Let No Man Write My Epitaph (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455093004) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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