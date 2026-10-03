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Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка

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Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 1
Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 2
Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
What We Did On Our Holidays
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 1
  • Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 2
  • Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642884
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
What We Did On Our Holidays
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка

Добро пожаловать в мир виниловых записей с альбомом Fairport Convention / What We Did On Our Holidays. Эта виниловая пластинка - настоящая находка для меломанов и ценителей классического фолка. На этой пластинке вы найдете незабываемые музыкальные композиции, исполненные талантливой группой Fairport Convention. Альбом What We Did On Our Holidays предлагает вам путешествие во времена 60-х годов, когда фолк-революция проникла в сердца и умы миллионов слушателей. Каждый трек этого альбома - настоящая жемчужина фолк-музыки. Он заставит вас погрузиться в атмосферу музыкальных фестивалей и кемпингов, создавая неповторимую ауру теплоты и душевности.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
What We Did On Our Holidays
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Добро пожаловать в мир виниловых записей с альбомом Fairport Convention / What We Did On Our Holidays. Эта виниловая пластинка - настоящая находка для меломанов и ценителей классического фолка. На этой пластинке вы найдете незабываемые музыкальные композиции, исполненные талантливой группой Fairport Convention. Альбом What We Did On Our Holidays предлагает вам путешествие во времена 60-х годов, когда фолк-революция проникла в сердца и умы миллионов слушателей. Каждый трек этого альбома - настоящая жемчужина фолк-музыки. Он заставит вас погрузиться в атмосферу музыкальных фестивалей и кемпингов, создавая неповторимую ауру теплоты и душевности.


Теги товара: Progressive Rock
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