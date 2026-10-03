Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fairport Convention - What We Did On Our Holidays (0805520240475) виниловая пластинка
Добро пожаловать в мир виниловых записей с альбомом Fairport Convention / What We Did On Our Holidays. Эта виниловая пластинка - настоящая находка для меломанов и ценителей классического фолка. На этой пластинке вы найдете незабываемые музыкальные композиции, исполненные талантливой группой Fairport Convention. Альбом What We Did On Our Holidays предлагает вам путешествие во времена 60-х годов, когда фолк-революция проникла в сердца и умы миллионов слушателей. Каждый трек этого альбома - настоящая жемчужина фолк-музыки. Он заставит вас погрузиться в атмосферу музыкальных фестивалей и кемпингов, создавая неповторимую ауру теплоты и душевности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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