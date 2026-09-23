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Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка

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Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 1
Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 2
Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joao Donato
Альбом (сингл)
A Bad Donato
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 1
  • Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 2
  • Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455624406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joao Donato
Альбом (сингл)
A Bad Donato
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка

На этом альбоме 1970 года, записанном в Лос-Анджелесе, Донато отходит от своих бразильских корней босса-новы, включив в него эклектичную и электрическую смесь фанка, фьюжн и психоделического поп-музыки. В результате получился отличный комплект Fender Rhodes, подчеркнутый песнями «The Frog» и «Lunar Tune». Этот альбом Verve By Request выпущен на 180-граммовом виниле в магазине Third Man в Детройте.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455624406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joao Donato
Альбом (сингл)
A Bad Donato
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На этом альбоме 1970 года, записанном в Лос-Анджелесе, Донато отходит от своих бразильских корней босса-новы, включив в него эклектичную и электрическую смесь фанка, фьюжн и психоделического поп-музыки. В результате получился отличный комплект Fender Rhodes, подчеркнутый песнями «The Frog» и «Lunar Tune». Этот альбом Verve By Request выпущен на 180-граммовом виниле в магазине Third Man в Детройте.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joao Donato - A Bad Donato (Audiophile, Verve By Request) (0602455624406) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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