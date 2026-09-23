The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 642869
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455709479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455709479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
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The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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