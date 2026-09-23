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Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 2
Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 3
Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 4
Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else!!!!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 2
  • Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 3
  • Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 4
  • Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072474543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else!!!!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка

Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072474543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else!!!!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ornette Coleman - Something Else!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072474543) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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