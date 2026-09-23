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Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка

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Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 1
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 2
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 3
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 4
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 5
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 6
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 7
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 8
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 9
Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chvrches
Альбом (сингл)
The Bones Of What You Believe
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 1
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 2
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 3
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 4
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 5
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 6
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 7
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 8
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 9
  • Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455608895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chvrches
Альбом (сингл)
The Bones Of What You Believe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Mother We Share (Remastered), We Sink (Remastered), Gun (Remastered), Tether (Remastered), Lies (Remastered), Under the Tide (Remastered), Recover (Remastered), Night Sky (Remastered), Science/Visions (Remastered), Lungs (Remastered), By the Throat (Remastered), You Caught the Light (Remastered), Manhattan, White Summer, Talking in My Sleep, City On Fire, We Sink (Live at Ancienne Belgique, 2013), Now Is Not the Time (Live at Ancienne Belgique, 2013), Lies (Live at Ancienne Belgique, 2013),
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка

The Bones of What You Believe — дебютный студийный альбом шотландской синтипоп-группы Chvrches, выпущенный 20 сентября 2013 года Virgin EMI Records и Goodbye Records. Юбилейное издание, посвященное 10-летию, на двух пластинках со сделанным на заказ вырезанным конвертом. Альбом первоначально занимал 9-е место в чартах Великобритании, а теперь имеет золотой статус с более чем 170 тысячами продаж в Великобритании. Все форматы содержат обложки, посвященные 10-летнему юбилею, а ремастеринг альбома был недавно сделан Гэвином Луррсеном в Лос-Анджелесе. Группа только что завершила тур с Coldplay и выступит на Other Stage на фестивале в Гластонбери в этом году.

Отзывы о товаре Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455608895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chvrches
Альбом (сингл)
The Bones Of What You Believe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Mother We Share (Remastered), We Sink (Remastered), Gun (Remastered), Tether (Remastered), Lies (Remastered), Under the Tide (Remastered), Recover (Remastered), Night Sky (Remastered), Science/Visions (Remastered), Lungs (Remastered), By the Throat (Remastered), You Caught the Light (Remastered), Manhattan, White Summer, Talking in My Sleep, City On Fire, We Sink (Live at Ancienne Belgique, 2013), Now Is Not the Time (Live at Ancienne Belgique, 2013), Lies (Live at Ancienne Belgique, 2013),
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Bones of What You Believe — дебютный студийный альбом шотландской синтипоп-группы Chvrches, выпущенный 20 сентября 2013 года Virgin EMI Records и Goodbye Records. Юбилейное издание, посвященное 10-летию, на двух пластинках со сделанным на заказ вырезанным конвертом. Альбом первоначально занимал 9-е место в чартах Великобритании, а теперь имеет золотой статус с более чем 170 тысячами продаж в Великобритании. Все форматы содержат обложки, посвященные 10-летнему юбилею, а ремастеринг альбома был недавно сделан Гэвином Луррсеном в Лос-Анджелесе. Группа только что завершила тур с Coldplay и выступит на Other Stage на фестивале в Гластонбери в этом году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chvrches - The Bones Of What You Believe (0602455608895) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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