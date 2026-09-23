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The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка

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The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UMC/Universal UK
Barcode
[0724381168219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State Were In, Denmark, Pioneer Skies, The Test
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State Were In, Denmark, Pioneer Skies, The Test

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UMC/Universal UK
Barcode
[0724381168219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Come With Us
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State Were In, Denmark, Pioneer Skies, The Test
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Come With Us, It Began In Afrika, Galaxy Bounce, Star Guitar, Hoops, My Elastic Eye, The State Were In, Denmark, Pioneer Skies, The Test
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Come With Us (0724381168219) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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