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Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка

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Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 1
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 2
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 3
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 4
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 5
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 6
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 7
Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
In The Land Of Grey And Pink
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 5
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 6
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 7
  • Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642854
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448775696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
In The Land Of Grey And Pink
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Golf Girl, Winter Wine, Love To Love You (And Tonight Pigs Will Fly), In The Land Of Grey & Pink, Nine Feet Underground - Medley, Frozen Rose (I Don't Know It's Name Alias The Word) - Steven Wilson New Stereo Mix, Aristocracy - Stereo Mix By Steven Wilson, It Doesn't Take A Lot, It's Likely To Have A Name Next Week / Winter Wine - Instrumental, Group Girl - Golf Girl First Version / Stereo Mix By Steven Wilson, Love Song With Flute - Live At The BBC / In The Land Of Grey And Pink - Live At The B
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка

In the Land of Grey and Pink — третий студийный альбом британской группы Caravan, выпущенный в 1971 году. Расширенное переиздание альбома на 2LP. Включает бонусные треки живых сессий BBC Live, впервые выпущенные на виниле. Caravan — одна из самых известных британских прогрессив-рок-групп, действующая с конца 1960-х годов. In The Land Of Grey And Pink - их третий студийный альбом, первоначально выпущенный в 1971 году, когда они подписали контракт с лейблом Decca/Deram, и считается кульминацией карьеры группы. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 34-е место в своем списке «50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен», заявив, что он напоминает «закат Средиземья, с музыкой, колеблющейся между средневековыми народными мелодиями и джазовыми музыкантами». По данным AllMusic, этот альбом является «одним из самых любимых и оригинальных прогрессивных альбомов из всех» и «вероятно, звездным часом Caravan».

Отзывы о товаре Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448775696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
In The Land Of Grey And Pink
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Golf Girl, Winter Wine, Love To Love You (And Tonight Pigs Will Fly), In The Land Of Grey & Pink, Nine Feet Underground - Medley, Frozen Rose (I Don't Know It's Name Alias The Word) - Steven Wilson New Stereo Mix, Aristocracy - Stereo Mix By Steven Wilson, It Doesn't Take A Lot, It's Likely To Have A Name Next Week / Winter Wine - Instrumental, Group Girl - Golf Girl First Version / Stereo Mix By Steven Wilson, Love Song With Flute - Live At The BBC / In The Land Of Grey And Pink - Live At The B
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
In the Land of Grey and Pink — третий студийный альбом британской группы Caravan, выпущенный в 1971 году. Расширенное переиздание альбома на 2LP. Включает бонусные треки живых сессий BBC Live, впервые выпущенные на виниле. Caravan — одна из самых известных британских прогрессив-рок-групп, действующая с конца 1960-х годов. In The Land Of Grey And Pink - их третий студийный альбом, первоначально выпущенный в 1971 году, когда они подписали контракт с лейблом Decca/Deram, и считается кульминацией карьеры группы. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 34-е место в своем списке «50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен», заявив, что он напоминает «закат Средиземья, с музыкой, колеблющейся между средневековыми народными мелодиями и джазовыми музыкантами». По данным AllMusic, этот альбом является «одним из самых любимых и оригинальных прогрессивных альбомов из всех» и «вероятно, звездным часом Caravan».
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