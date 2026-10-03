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In the Land of Grey and Pink — третий студийный альбом британской группы Caravan, выпущенный в 1971 году. Расширенное переиздание альбома на 2LP. Включает бонусные треки живых сессий BBC Live, впервые выпущенные на виниле. Caravan — одна из самых известных британских прогрессив-рок-групп, действующая с конца 1960-х годов. In The Land Of Grey And Pink - их третий студийный альбом, первоначально выпущенный в 1971 году, когда они подписали контракт с лейблом Decca/Deram, и считается кульминацией карьеры группы. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 34-е место в своем списке «50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен», заявив, что он напоминает «закат Средиземья, с музыкой, колеблющейся между средневековыми народными мелодиями и джазовыми музыкантами». По данным AllMusic, этот альбом является «одним из самых любимых и оригинальных прогрессивных альбомов из всех» и «вероятно, звездным часом Caravan».

In the Land of Grey and Pink — третий студийный альбом британской группы Caravan, выпущенный в 1971 году. Расширенное переиздание альбома на 2LP. Включает бонусные треки живых сессий BBC Live, впервые выпущенные на виниле. Caravan — одна из самых известных британских прогрессив-рок-групп, действующая с конца 1960-х годов. In The Land Of Grey And Pink - их третий студийный альбом, первоначально выпущенный в 1971 году, когда они подписали контракт с лейблом Decca/Deram, и считается кульминацией карьеры группы. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 34-е место в своем списке «50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен», заявив, что он напоминает «закат Средиземья, с музыкой, колеблющейся между средневековыми народными мелодиями и джазовыми музыкантами». По данным AllMusic, этот альбом является «одним из самых любимых и оригинальных прогрессивных альбомов из всех» и «вероятно, звездным часом Caravan».

Caravan - In The Land Of Grey And Pink (coloured) (0602448775696) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.