Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка
Jazz at Oberlin — концертный альбом квартета Дэйва Брубека. Он был записан в часовне Финни в Оберлин-колледже в марте 1953 года. Переиздание на 180-граммовом виниле. Альбом Jazz at Oberlin был записан в марте 1953 года в капелле Финни колледжа Оберлин. Это произведение считается одним из первых в джазовом направлении cool jazz, поскольку оно отходит от бибопа и даже намекает на фортепианные приемы свободного джаза. Это произведение также считается работой, благодаря которой Оберлинский и другие колледжи признали джаз серьезной областью музыкального и интеллектуального изучения. Помимо Дэйва Брубека (фортепиано), в альбоме также принимают участие Пол Десмонд (альт-саксофон), Ллойд Дэвис (ударные) и Рон Котти (бас). Это 180-граммовое переиздание было нарезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых лент, отпрессовано на RTI и поставляется в накладном конверте с оби.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитRammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитThirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) ...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка