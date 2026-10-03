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Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 2
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 3
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 4
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 5
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 6
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 7
Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brubeck Dave Quartet
Альбом (сингл)
Jazz At Oberlin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 5
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 6
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 7
  • Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642849
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brubeck Dave Quartet
Альбом (сингл)
Jazz At Oberlin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Jazz At Oberlin (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505070) виниловая пластинка

Jazz at Oberlin — концертный альбом квартета Дэйва Брубека. Он был записан в часовне Финни в Оберлин-колледже в марте 1953 года. Переиздание на 180-граммовом виниле. Альбом Jazz at Oberlin был записан в марте 1953 года в капелле Финни колледжа Оберлин. Это произведение считается одним из первых в джазовом направлении cool jazz, поскольку оно отходит от бибопа и даже намекает на фортепианные приемы свободного джаза. Это произведение также считается работой, благодаря которой Оберлинский и другие колледжи признали джаз серьезной областью музыкального и интеллектуального изучения. Помимо Дэйва Брубека (фортепиано), в альбоме также принимают участие Пол Десмонд (альт-саксофон), Ллойд Дэвис (ударные) и Рон Котти (бас). Это 180-граммовое переиздание было нарезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых лент, отпрессовано на RTI и поставляется в накладном конверте с оби.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brubeck Dave Quartet
Альбом (сингл)
Jazz At Oberlin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Jazz at Oberlin — концертный альбом квартета Дэйва Брубека. Он был записан в часовне Финни в Оберлин-колледже в марте 1953 года. Переиздание на 180-граммовом виниле. Альбом Jazz at Oberlin был записан в марте 1953 года в капелле Финни колледжа Оберлин. Это произведение считается одним из первых в джазовом направлении cool jazz, поскольку оно отходит от бибопа и даже намекает на фортепианные приемы свободного джаза. Это произведение также считается работой, благодаря которой Оберлинский и другие колледжи признали джаз серьезной областью музыкального и интеллектуального изучения. Помимо Дэйва Брубека (фортепиано), в альбоме также принимают участие Пол Десмонд (альт-саксофон), Ллойд Дэвис (ударные) и Рон Котти (бас). Это 180-граммовое переиздание было нарезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых лент, отпрессовано на RTI и поставляется в накладном конверте с оби.


Теги товара: Джаз
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