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Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка

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Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 1
Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 2
Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mariss Jansons, Mussorgsky
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642832
Доставка в Москве
Загружаем...
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Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCO Live
Barcode
[5054197560101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mariss Jansons, Mussorgsky
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, Samuel Goldenberg Und Schmuyle, Le Marchi, Catacombae (sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, La Cabane Sur Des Pattes De Poule, La Grande Porte De Kiev
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, Samuel Goldenberg Und Schmuyle, Le Marchi, Catacombae (sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, La Cabane Sur Des Pattes De Poule, La Grande Porte De Kiev

Отзывы о товаре Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCO Live
Barcode
[5054197560101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mariss Jansons, Mussorgsky
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, Samuel Goldenberg Und Schmuyle, Le Marchi, Catacombae (sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, La Cabane Sur Des Pattes De Poule, La Grande Porte De Kiev
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Des Poussins Dans Leurs Coques, Samuel Goldenberg Und Schmuyle, Le Marchi, Catacombae (sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, La Cabane Sur Des Pattes De Poule, La Grande Porte De Kiev
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royal Concertgebouw Orchestra - Musorgsky - Pictures At An Exhibition (5054197560101) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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