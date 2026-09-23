0196588064012, Anderson, Jon; Stolt, Roine, Invention Of Knowledge (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Stolt
Альбом (сингл)
INVENTION OF KNOWLEDGE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 642806
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0196588064012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Stolt
Альбом (сингл)
INVENTION OF KNOWLEDGE
Трек-лист
Invention, We Are Truth, Knowledge, Knowing, Chase And Harmony, Everybody Heals, Better By Far, Golden Light, Know.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0196588064012, Anderson, Jon; Stolt, Roine, Invention Of Knowledge (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Invention, We Are Truth, Knowledge, Knowing, Chase And Harmony, Everybody Heals, Better By Far, Golden Light, Know.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0196588064012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Stolt
Альбом (сингл)
INVENTION OF KNOWLEDGE
Трек-лист
Invention, We Are Truth, Knowledge, Knowing, Chase And Harmony, Everybody Heals, Better By Far, Golden Light, Know.
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Invention, We Are Truth, Knowledge, Knowing, Chase And Harmony, Everybody Heals, Better By Far, Golden Light, Know.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
0196588064012, Anderson, Jon; Stolt, Roine, Invention Of Knowledge (coloured) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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