Описание товара John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка

Love in the Future - пятый студийный альбом американского певца Джона Ледженда. Альбом был выпущен 30 августа 2013 г. лейблами GOOD Music и Columbia Records. В записи, исполнительными продюсерами которой выступили Ледженд, Канье Уэст и Дэйв Тозер, приняли участие Кимбра, Рик Росс, Стейси Барт и Сил. В поддержку альбома было выпущено четыре сингла: Who Do We Think We Are, Made to Love, All of Me и You &amp;amp;amp; I (Nobody in the World). Love in the Future получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом дебютировал на 4-м месте в американском чарте Billboard 200, продав за первую неделю 68 000 копий. Джон Ро?джер Сти?венс (англ. John Roger Stephens, род. 28 декабря 1978, Спрингфилд, Огайо, США), известный как Джон Ле?дженд (англ. John Legend), — американский певец, автор песен и актёр. Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми». Обладатель 10 премий «Грэмми» в различных номинациях. В 2015 году получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму (песня «Glory» к фильму «Сельма»). Выпуск дебютного альбома Ледженда, Get Lifted (2004), сопровождался исключительно тёплыми отзывами музыкальных критиков, которые принесли ему пять премий «Грэмми». Несмотря на отмечаемую в записях Ледженда преемственность мастеров ритм-энд-блюза предыдущих поколений, певец не чуждается хип-хоповых влияний. Так, в Get Lifted звучит вокал ведущих рэперов Снуп Догга и Канье Уэста. Вокал Ледженда можно услышать в его совместной работе с MSTRKRFT (песня «Heartbreaker») и The Roots («The Fire»). Также Джон спел совместно с сайд проектом Майка Шиноды Fort Minor в песне High Road. Для фильма 2017 года «Красавица и Чудовище» Ледженд и Ариана Гранде исполнили дуэтом заглавную песню, римейк оригинальной версии 1991 года в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона. В 2018 году Ледженд изобразил Иисуса Христа в экранизации NBC рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера/Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда». Он получил номинацию на премию Эмми за свою актерскую роль и выиграл как продюсер шоу, что сделало его одним из 16 человек и первым чернокожим мужчиной, получившим «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».