David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка
Пятый альбом Nothing but The Beat французского диджея Дэвида Гетты вышел 26 августа 2011 года. Студийник состоит из двух частей: первая - вокальный альбом, вторая - электронный. Сам Дэвид Гетта характеризовал свой альбом, как что-то новое в развитии хауса и техно. В записи лонгплея приняли участие такие вокалисты, как Ники Минаж, Крис Браун, Sia, Flo Rida, Akon и другие известные артисты. Nothing but The Beat был отлично принят слушателями и поднялся на наивысшую строчку хит-парадов Франции, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, в чарте UK Albums он занял вторую строчку, а в US Billboard 200 достиг пятого места. Дэвид Гетта является не только диджеем мирового уровня, но также и топовым музыкальным продюсером. Дебютный сольный альбом артиста Just a Little More Love был издан 10 июня 2002 года и разошелся тиражем более 300 тысяч копий. В октябре 2011 Дэвид поднялся на первую строчку в международном рейтинге диджеев от журнала DJ Magazine. Артист тесно сотрудничает с Ники Минаж, Келис, Sia, группами The Black Eyed Peas, LMFAO, Flo Rida, а также другими известными исполнителями. Вот уже несколько лет подряд критики называют Дэвида "мастером ремиксов".
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