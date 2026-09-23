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Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка

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0886919990515, Santana, III (Original Master Recording) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Batuka, No One to Depend on, Taboo, Toussaint Loverture, Everybodys Everything, Guajira, Jungle Strut, Everythings Coming Our Way, Para Los Rumberos

Отзывы о товаре Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Batuka, No One to Depend on, Taboo, Toussaint Loverture, Everybodys Everything, Guajira, Jungle Strut, Everythings Coming Our Way, Para Los Rumberos
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - III (Original Master Recording) (0886919990515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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