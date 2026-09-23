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George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка

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George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 1
George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 2
George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 3
George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 4
George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacques Brel
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 1
  • George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 2
  • George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 3
  • George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 4
  • George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacques Brel
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ne Me Quitte Pas, Le Moribond, Marieke, Les Flamandes, La Valse A Mille Temps, Les Bles, Il Peut Pleuvair, Je TAime, Quand On Na Que LAmour, Je Ne Sais Pas, Les Bourgeois, Le Plat Pays, Les Singes, Au Printemps
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ne Me Quitte Pas, Le Moribond, Marieke, Les Flamandes, La Valse A Mille Temps, Les Bles, Il Peut Pleuvair, Je TAime, Quand On Na Que LAmour, Je Ne Sais Pas, Les Bourgeois, Le Plat Pays, Les Singes, Au Printemps

Отзывы о товаре George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacques Brel
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ne Me Quitte Pas, Le Moribond, Marieke, Les Flamandes, La Valse A Mille Temps, Les Bles, Il Peut Pleuvair, Je TAime, Quand On Na Que LAmour, Je Ne Sais Pas, Les Bourgeois, Le Plat Pays, Les Singes, Au Printemps
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ne Me Quitte Pas, Le Moribond, Marieke, Les Flamandes, La Valse A Mille Temps, Les Bles, Il Peut Pleuvair, Je TAime, Quand On Na Que LAmour, Je Ne Sais Pas, Les Bourgeois, Le Plat Pays, Les Singes, Au Printemps
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Russell - New York, N.Y. (coloured) (5060348583486) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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