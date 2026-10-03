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The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 11
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 12
The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hot Rocks (1964-1971)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 11
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 12
  • The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642784
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771993018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hot Rocks (1964-1971)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Time Is on My Side, Heart of Stone, Play with Fire, (I Can't Get No) Satisfaction, As Tears Go By, Get Off of My Cloud, Mother's Little Helper, 19th Nervous Breakdown, Paint It, Black, Under My Thumb, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women, Gimme Shelter, Midnight Rambler, You Can't Always Get What You Want, Brown Sugar, Wild Horses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка

Новое переиздание на двойном 180-граммовом виниле. Первоначально выпущенный в 1971 году, "Hot Rocks" вышел на абсолютном творческом пике Rolling Stones и представляет собой семилетнюю историю рок-н-ролла со своим 21 треком. Альбом содержит пять синглов, занявших первое место, в том числе «(I Can't Get No) Satisfaction», «Jumpin' Jack Flash» и «Honky Tonk Women». Хотя упор делается на хиты, "Hot Rocks" также включает в себя некоторые знаковые треки из альбома, такие как "Play With Fire", "Under My Thumb" и "Gimme Shelter". "Hot Rocks 1964-1971" стал огромным хитом продаж, когда был первоначально выпущен, оставался в чартах 243 недели и в конечном итоге было продано более 12 миллионов копий. "Этот набор из двух пластинок намного больше и в некотором роде меньше, чем кажется. Он содержит песни семи лет, большинство из которых были очень успешными - и все влиятельные и важные - с некоторыми синглами, опущенными в пользу известных альбомных треков, что дает обзор. Вы слышите, как они превращаются из громких, вдохновленных R&B рокеров, исполнявших каверы на чужие песни («Time Is on My Side»), в самостоятельных артистов («Satisfaction»), затем законодателям вкуса и стиля с особенно декадентской манерой поведения ("Get Off of My Cloud", "19th Nervous Breakdown") и, наконец, самореализовшимися бунтарями ("Jumpin' Jack Flash", "Midnight Rambler"). и шаманским символом хаоса. В своем первом выпуске "Hot Rocks" хорошо продавался не только как уникальный сборник, но и как панорама 1960-х... захватывающий сборник материала". - AllMusic Этот набор из двух пластинок выпущен на черном 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771993018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hot Rocks (1964-1971)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Time Is on My Side, Heart of Stone, Play with Fire, (I Can't Get No) Satisfaction, As Tears Go By, Get Off of My Cloud, Mother's Little Helper, 19th Nervous Breakdown, Paint It, Black, Under My Thumb, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women, Gimme Shelter, Midnight Rambler, You Can't Always Get What You Want, Brown Sugar, Wild Horses
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое переиздание на двойном 180-граммовом виниле. Первоначально выпущенный в 1971 году, "Hot Rocks" вышел на абсолютном творческом пике Rolling Stones и представляет собой семилетнюю историю рок-н-ролла со своим 21 треком. Альбом содержит пять синглов, занявших первое место, в том числе «(I Can't Get No) Satisfaction», «Jumpin' Jack Flash» и «Honky Tonk Women». Хотя упор делается на хиты, "Hot Rocks" также включает в себя некоторые знаковые треки из альбома, такие как "Play With Fire", "Under My Thumb" и "Gimme Shelter". "Hot Rocks 1964-1971" стал огромным хитом продаж, когда был первоначально выпущен, оставался в чартах 243 недели и в конечном итоге было продано более 12 миллионов копий. "Этот набор из двух пластинок намного больше и в некотором роде меньше, чем кажется. Он содержит песни семи лет, большинство из которых были очень успешными - и все влиятельные и важные - с некоторыми синглами, опущенными в пользу известных альбомных треков, что дает обзор. Вы слышите, как они превращаются из громких, вдохновленных R&B рокеров, исполнявших каверы на чужие песни («Time Is on My Side»), в самостоятельных артистов («Satisfaction»), затем законодателям вкуса и стиля с особенно декадентской манерой поведения ("Get Off of My Cloud", "19th Nervous Breakdown") и, наконец, самореализовшимися бунтарями ("Jumpin' Jack Flash", "Midnight Rambler"). и шаманским символом хаоса. В своем первом выпуске "Hot Rocks" хорошо продавался не только как уникальный сборник, но и как панорама 1960-х... захватывающий сборник материала". - AllMusic Этот набор из двух пластинок выпущен на черном 180-граммовом виниле.
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