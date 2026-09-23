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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка

Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass) 1966 года. Американская версия. С «High Tide &amp;amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE)

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass) 1966 года. Американская версия. С «High Tide &amp;amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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