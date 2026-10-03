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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка

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0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 1
0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 2
0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 3
0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 4
0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 1
  • 0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 2
  • 0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 3
  • 0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 4
  • 0018771213413, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (UK Version) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642782
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка

Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass) 1966 года. Британская версия. «С «High Tide &amp;amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE). «Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass)» был первоначально выпущен в 1966 году и стал первым сборником хитов Rolling Stones. Британское издание содержит четыре сингла №1, в том числе «(I Cant Get No) Satisfaction» и «Get Off Of My Cloud». оригинальная обложка Fisheye была восстановлена для этого релиза и который напечатан на 180-граммовом виниле в разворотном конверте.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass) 1966 года. Британская версия. «С «High Tide &amp;amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE). «Big Hits (High Tide &amp;amp;amp; Green Grass)» был первоначально выпущен в 1966 году и стал первым сборником хитов Rolling Stones. Британское издание содержит четыре сингла №1, в том числе «(I Cant Get No) Satisfaction» и «Get Off Of My Cloud». оригинальная обложка Fisheye была восстановлена для этого релиза и который напечатан на 180-граммовом виниле в разворотном конверте.
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