The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка
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Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (UK Version) (0018771213413) виниловая пластинка
Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp; Green Grass) 1966 года. Британская версия. «С «High Tide &amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE). «Big Hits (High Tide &amp;amp; Green Grass)» был первоначально выпущен в 1966 году и стал первым сборником хитов Rolling Stones. Британское издание содержит четыре сингла №1, в том числе «(I Cant Get No) Satisfaction» и «Get Off Of My Cloud». оригинальная обложка Fisheye была восстановлена для этого релиза и который напечатан на 180-граммовом виниле в разворотном конверте.
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