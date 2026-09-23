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Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Blue Hawaii
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797250412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Blue Hawaii
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Blue Hawaii, Almost Always True, Aloha Oe, No More, Cant Help Falling In Love, Rock-A-Hula Baby, Moonlight Swim, Ku-u-i-po, Ito Eats, Slicin Sand, Hawaiian Sunset, Beach Boy Blues, Island Of Love (Kauai), Hawaiian Wedding Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blue Hawaii, Almost Always True, Aloha Oe, No More, Cant Help Falling In Love, Rock-A-Hula Baby, Moonlight Swim, Ku-u-i-po, Ito Eats, Slicin Sand, Hawaiian Sunset, Beach Boy Blues, Island Of Love (Kauai), Hawaiian Wedding Song

Отзывы о товаре Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797250412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Blue Hawaii
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Blue Hawaii, Almost Always True, Aloha Oe, No More, Cant Help Falling In Love, Rock-A-Hula Baby, Moonlight Swim, Ku-u-i-po, Ito Eats, Slicin Sand, Hawaiian Sunset, Beach Boy Blues, Island Of Love (Kauai), Hawaiian Wedding Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blue Hawaii, Almost Always True, Aloha Oe, No More, Cant Help Falling In Love, Rock-A-Hula Baby, Moonlight Swim, Ku-u-i-po, Ito Eats, Slicin Sand, Hawaiian Sunset, Beach Boy Blues, Island Of Love (Kauai), Hawaiian Wedding Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - Blue Hawaii (Analogue, Original Master Recording) (0821797250412) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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