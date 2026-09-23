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The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 3
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 4
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 5
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 6
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Abducted At Birth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644897813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Abducted At Birth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Abducted At Birth (Black) (2LP) - это настоящая находка для поклонников прогрессивного рока и эпической музыки. Альбом Abducted At Birth от The Pineapple Thief - это музыкальное путешествие, наполненное энергией, эмоциональностью и глубокой мелодичностью. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в иной мир, где музыка становится историей, рассказывающей о жизненных переживаниях и человеческих эмоциях. Черная виниловая пластинка The Pineapple Thief / Abducted At Birth (2LP) воплощает в себе комбинацию мощных гитарных риффов, проникновенного вокала и сложных аранжировок. Это музыка, которая погружает вас во внутренний мир и заставляет переживать каждую ноту. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / Abducted At Birth (Black) (2LP) - это возможность прочувствовать всю глубину и интригу прогрессивного рока, обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться исключительным качеством звучания винила. Откройте для себя уникальный мир The Pineapple Thief и позвольте этой пластинке подарить вам незабываемые музыкальные эмоции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644897813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Abducted At Birth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Abducted At Birth (Black) (2LP) - это настоящая находка для поклонников прогрессивного рока и эпической музыки. Альбом Abducted At Birth от The Pineapple Thief - это музыкальное путешествие, наполненное энергией, эмоциональностью и глубокой мелодичностью. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в иной мир, где музыка становится историей, рассказывающей о жизненных переживаниях и человеческих эмоциях. Черная виниловая пластинка The Pineapple Thief / Abducted At Birth (2LP) воплощает в себе комбинацию мощных гитарных риффов, проникновенного вокала и сложных аранжировок. Это музыка, которая погружает вас во внутренний мир и заставляет переживать каждую ноту. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / Abducted At Birth (Black) (2LP) - это возможность прочувствовать всю глубину и интригу прогрессивного рока, обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться исключительным качеством звучания винила. Откройте для себя уникальный мир The Pineapple Thief и позвольте этой пластинке подарить вам незабываемые музыкальные эмоции.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Abducted At Birth (0802644897813) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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