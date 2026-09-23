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It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка

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It&#039;s A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка - фото 1
It&#039;s A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
Hot Summer Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • It&#039;s A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка - фото 1
  • It&#039;s A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881197]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
Hot Summer Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка

Многогранная психоделическая группа из Сан-Франциско Its A Beautiful Day опиралась на аспекты фолка, классической, джазовой и мировой музыки, их выдающиеся различия, обусловленные ведущим вокалистом и скрипачом Дэвидом ЛаФламмом, его женой, клавишницей Линдой, и певицей гармонии Патти Сантос. Этот увлекательный сборник объединяет гимн « White Bird » и энергичную « Hot Summer Day » с «Don And Dewey » (основанной на «Wring That Neck» группы Deep Purple, которая выбрала одну из своих музыкальных тем для вступления к «Child In»). Time»), а также ранее не издававшиеся «Summer Blues» и «You Are The Sun» – это потрясающее произведение обязательно понравится всем поклонникам It’s A Beautiful Day!

Отзывы о товаре It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881197]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
It's A Beautiful Day
Альбом (сингл)
Hot Summer Day
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Многогранная психоделическая группа из Сан-Франциско Its A Beautiful Day опиралась на аспекты фолка, классической, джазовой и мировой музыки, их выдающиеся различия, обусловленные ведущим вокалистом и скрипачом Дэвидом ЛаФламмом, его женой, клавишницей Линдой, и певицей гармонии Патти Сантос. Этот увлекательный сборник объединяет гимн « White Bird » и энергичную « Hot Summer Day » с «Don And Dewey » (основанной на «Wring That Neck» группы Deep Purple, которая выбрала одну из своих музыкальных тем для вступления к «Child In»). Time»), а также ранее не издававшиеся «Summer Blues» и «You Are The Sun» – это потрясающее произведение обязательно понравится всем поклонникам It’s A Beautiful Day!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


It's A Beautiful Day - Hot Summer Day (5060672881197) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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