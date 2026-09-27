Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 642701
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Загружаем...
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Загружаем...
3 630 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка
Вдохновленная Мадди Уотерсом и другими великими блюзменами, блюз-рок-группа Killing Floor из Южного Лондона была основана в 1968 году с вокалистом и гитаристом Биллом Торндикрафтом, гитаристом Майком Кларком, басистом Стюартом Макдональдом, пианистом Лу Мартином и перкуссионистом Бэсом Смитом. Этот одноименный дебютный сет, выпущенный независимым лейблом Spark (и лицензированный для выпуска в США компанией Sire), был тщательно спродюсирован бывшим ди-джеем Джоном Эдвардом на основе чикагского блюзового материала, который можно услышать на обложке песни Уилли Диксона «You Need». Любовь. Это группа в самом ее начале, более суровый традиционный блюзовый сет, который контрастирует с более поздними работами Ларри Пейджа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Вдохновленная Мадди Уотерсом и другими великими блюзменами, блюз-рок-группа Killing Floor из Южного Лондона была основана в 1968 году с вокалистом и гитаристом Биллом Торндикрафтом, гитаристом Майком Кларком, басистом Стюартом Макдональдом, пианистом Лу Мартином и перкуссионистом Бэсом Смитом. Этот одноименный дебютный сет, выпущенный независимым лейблом Spark (и лицензированный для выпуска в США компанией Sire), был тщательно спродюсирован бывшим ди-джеем Джоном Эдвардом на основе чикагского блюзового материала, который можно услышать на обложке песни Уилли Диксона «You Need». Любовь. Это группа в самом ее начале, более суровый традиционный блюзовый сет, который контрастирует с более поздними работами Ларри Пейджа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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