Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка
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Описание товара Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка
Бразильский автор песен, композитор, аранжировщик, певец и пианист/гитарист Антонио Карлос Жобим (1927–1994), известный в Бразилии как Том Жобим, был основной движущей силой создания стиля босса-нова. Более того, его песни (большинство из которых были написаны поэтом, дипломатом и богемным человеком Винисиусом де Мораесом) стали настоящей классикой и вышли за рамки жанра, поскольку их продолжают исполнять и записывать бесчисленные певцы и инструменталисты в Бразилии и по всему миру. Сам Жобим не знал, сколько песен он сочинил, но подсчитал, что их было более 300. Однако его биографы приблизили эту цифру к 400. Этот выпуск содержит репрезентативную коллекцию песен Жобима в классических версиях в исполнении некоторых из самых выдающихся исполнителей босса-новы, и во многих случаях сам Жобим представлен в качестве концертмейстера, дирижера или аранжировщика.
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