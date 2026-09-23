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Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка

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Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 1
Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 2
Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 3
Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 1
  • Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 2
  • Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 3
  • Antonio Carlos Jobim - Brazil&#039;s Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642690
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка

Бразильский автор песен, композитор, аранжировщик, певец и пианист/гитарист Антонио Карлос Жобим (1927–1994), известный в Бразилии как Том Жобим, был основной движущей силой создания стиля босса-нова. Более того, его песни (большинство из которых были написаны поэтом, дипломатом и богемным человеком Винисиусом де Мораесом) стали настоящей классикой и вышли за рамки жанра, поскольку их продолжают исполнять и записывать бесчисленные певцы и инструменталисты в Бразилии и по всему миру. Сам Жобим не знал, сколько песен он сочинил, но подсчитал, что их было более 300. Однако его биографы приблизили эту цифру к 400. Этот выпуск содержит репрезентативную коллекцию песен Жобима в классических версиях в исполнении некоторых из самых выдающихся исполнителей босса-новы, и во многих случаях сам Жобим представлен в качестве концертмейстера, дирижера или аранжировщика.

Отзывы о товаре Antonio Carlos Jobim - Brazil's Greatest Composer (8436569191675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Бразильский автор песен, композитор, аранжировщик, певец и пианист/гитарист Антонио Карлос Жобим (1927–1994), известный в Бразилии как Том Жобим, был основной движущей силой создания стиля босса-нова. Более того, его песни (большинство из которых были написаны поэтом, дипломатом и богемным человеком Винисиусом де Мораесом) стали настоящей классикой и вышли за рамки жанра, поскольку их продолжают исполнять и записывать бесчисленные певцы и инструменталисты в Бразилии и по всему миру. Сам Жобим не знал, сколько песен он сочинил, но подсчитал, что их было более 300. Однако его биографы приблизили эту цифру к 400. Этот выпуск содержит репрезентативную коллекцию песен Жобима в классических версиях в исполнении некоторых из самых выдающихся исполнителей босса-новы, и во многих случаях сам Жобим представлен в качестве концертмейстера, дирижера или аранжировщика.
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