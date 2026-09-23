Jan Dukes De Grey - Strange Terrain (5060672880916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jan Dukes De Grey
Альбом (сингл)
Strange Terrain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 642688
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jan Dukes De Grey
Альбом (сингл)
Strange Terrain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jan Dukes De Grey - Strange Terrain (5060672880916) виниловая пластинка
После ухода из Buster Summers Express автор песен и мультиинструменталист из Лидса Дерек Ной вместе с духовым музыкантом Майклом Бэйрстоу сформировал компанию Jan Dukes De Grey, которая вскоре разогревала Pink Floyd и The Who, а также пластинки Sorcerer и шедевр кислотного фолка Mice And Rats In The Loft. продается плохо. После смены состава, в 1977 году, Ной собрал новую команду для Strange Terrain записанную в Brittania Row совместно с Роджером Уотерсом, но любопытная смесь пост-прога, кислотного рока и панка в альбоме была признана непригодной для выпуска до 2010 года. ! Это издание включает в себя полную оригинальную пластинку в том виде, в котором она была выпущена на момент записи. Существенный!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jan Dukes De Grey
Альбом (сингл)
Strange Terrain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
После ухода из Buster Summers Express автор песен и мультиинструменталист из Лидса Дерек Ной вместе с духовым музыкантом Майклом Бэйрстоу сформировал компанию Jan Dukes De Grey, которая вскоре разогревала Pink Floyd и The Who, а также пластинки Sorcerer и шедевр кислотного фолка Mice And Rats In The Loft. продается плохо. После смены состава, в 1977 году, Ной собрал новую команду для Strange Terrain записанную в Brittania Row совместно с Роджером Уотерсом, но любопытная смесь пост-прога, кислотного рока и панка в альбоме была признана непригодной для выпуска до 2010 года. ! Это издание включает в себя полную оригинальную пластинку в том виде, в котором она была выпущена на момент записи. Существенный!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jan Dukes De Grey - Strange Terrain (5060672880916) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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