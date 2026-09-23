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OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка

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0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 1
0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 2
0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 3
0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 4
0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 1
  • 0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 2
  • 0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 3
  • 0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 4
  • 0050087486990, Виниловая пластинка OST, Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка

Star Wars: The Mandalorian Season 2 (Music From The Original Series) - оригинальный саундтрек ко второму сезону телесериала Мандалорец из вселенной Звёздные войны, премьера которого состоялась на стриминговом канале Disney+ в 2020 году. Музыку к сериалу написал Лодвиг Йоранссон. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. У конверта немного замят левый верхний угол (см.фото). Людвиг Йоранссон - шведский кинокомпозитор и ритм-энд-блюз продюсер, с 2007 года живущий и работающий в США. В послужном списке Йоранссона музыка к голливудским блокбастерам: Черная пантера, Веном, Станция Фрутвейл, Крид: Наследие Рокки и другим. Трижды награждён премией Грэмми в 2019 году при шести номинациях. Обладатель премии Оскар как автор саундтрека к фильму Чёрная пантера.

Отзывы о товаре OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Star Wars: The Mandalorian Season 2 (Music From The Original Series) - оригинальный саундтрек ко второму сезону телесериала Мандалорец из вселенной Звёздные войны, премьера которого состоялась на стриминговом канале Disney+ в 2020 году. Музыку к сериалу написал Лодвиг Йоранссон. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. У конверта немного замят левый верхний угол (см.фото). Людвиг Йоранссон - шведский кинокомпозитор и ритм-энд-блюз продюсер, с 2007 года живущий и работающий в США. В послужном списке Йоранссона музыка к голливудским блокбастерам: Черная пантера, Веном, Станция Фрутвейл, Крид: Наследие Рокки и другим. Трижды награждён премией Грэмми в 2019 году при шести номинациях. Обладатель премии Оскар как автор саундтрека к фильму Чёрная пантера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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