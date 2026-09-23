OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Star Wars: The Mandalorian 2 (Ludwig Goransson) (picture) (0050087486990) виниловая пластинка
Star Wars: The Mandalorian Season 2 (Music From The Original Series) - оригинальный саундтрек ко второму сезону телесериала Мандалорец из вселенной Звёздные войны, премьера которого состоялась на стриминговом канале Disney+ в 2020 году. Музыку к сериалу написал Лодвиг Йоранссон. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. У конверта немного замят левый верхний угол (см.фото). Людвиг Йоранссон - шведский кинокомпозитор и ритм-энд-блюз продюсер, с 2007 года живущий и работающий в США. В послужном списке Йоранссона музыка к голливудским блокбастерам: Черная пантера, Веном, Станция Фрутвейл, Крид: Наследие Рокки и другим. Трижды награждён премией Грэмми в 2019 году при шести номинациях. Обладатель премии Оскар как автор саундтрека к фильму Чёрная пантера.
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