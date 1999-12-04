OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008085518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Nausicaa Of The Valley Of Wind
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 642662
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
4.99E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Nausicaa Of The Valley Of Wind
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008085518) виниловая пластинка
Саундтрек к анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» (1984).
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
4.99E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Nausicaa Of The Valley Of Wind
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Саундтрек к анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» (1984).
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OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008085518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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