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O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка

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O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 1
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 2
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 3
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 4
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 5
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 6
O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Inflamed Rides
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 1
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 2
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 3
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 4
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 5
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 6
  • O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642646
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O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка
3 090 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Inflamed Rides
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка

Inflamed Rides - дебютный альбом 2015 года супер-группы O.R.k. Издание на цветном виниле. Группа O.R.k. выпустила свой дебютный альбом Inflamed Rides в 2015 году. В состав команды входят: талантливый певец и композитор LEF (ведущий вокал), Пэт Мастелотто (ударные, King Crimson), Колин Эдвин (бас, экс-Porcupine Tree) и Кармело Пипитоне (гитара, Marta Sui Tubi). Inflamed Rides - это интригующий совместный дебютный релиз, который не поддается простой классификации. Первобытный и энергичный сплав акустической психоделии, точного мат-рока и интенсивной эмбиент-электроники, альбом представляет собой звуковой ландшафт, насыщенный контролируемым хаосом.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Inflamed Rides
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Inflamed Rides - дебютный альбом 2015 года супер-группы O.R.k. Издание на цветном виниле. Группа O.R.k. выпустила свой дебютный альбом Inflamed Rides в 2015 году. В состав команды входят: талантливый певец и композитор LEF (ведущий вокал), Пэт Мастелотто (ударные, King Crimson), Колин Эдвин (бас, экс-Porcupine Tree) и Кармело Пипитоне (гитара, Marta Sui Tubi). Inflamed Rides - это интригующий совместный дебютный релиз, который не поддается простой классификации. Первобытный и энергичный сплав акустической психоделии, точного мат-рока и интенсивной эмбиент-электроники, альбом представляет собой звуковой ландшафт, насыщенный контролируемым хаосом.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


O.R.K. - Inflamed Rides (coloured) (0802644819518) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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