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The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка

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The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 1
The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 2
The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sad Songs For Dirty Lovers
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642633
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400031319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sad Songs For Dirty Lovers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cardinal Song, Slipping Husband, 90-Mile Water Wall, It Never Happened, Murder Me Rachael, Thirsty, Available, Sugar Wife, Trophy Wife, Fashion Coat, Patterns Of Fairytales, Lucky You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка

"Sad Songs for Dirty Lovers" — второй альбом инди-рок-группы The National, вышедший в 2003 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.

Отзывы о товаре The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400031319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sad Songs For Dirty Lovers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cardinal Song, Slipping Husband, 90-Mile Water Wall, It Never Happened, Murder Me Rachael, Thirsty, Available, Sugar Wife, Trophy Wife, Fashion Coat, Patterns Of Fairytales, Lucky You
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Sad Songs for Dirty Lovers" — второй альбом инди-рок-группы The National, вышедший в 2003 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.
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