Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 642630
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Murphy / The Last And Only Star (Gold) (1LP) - это незабываемая находка для всех поклонников музыки и коллекционеров виниловых записей. Альбом The Last And Only Star от Peter Murphy представляет собой пленительное музыкальное произведение, которое поразит вас своей уникальностью и глубиной. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие мелодии, проникновенный вокал Питера Мерфи и захватывающие тексты, переносящие вас в мир эмоций и воспоминаний.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Виниловая пластинка Peter Murphy / The Last And Only Star (Gold) (1LP) - это незабываемая находка для всех поклонников музыки и коллекционеров виниловых записей. Альбом The Last And Only Star от Peter Murphy представляет собой пленительное музыкальное произведение, которое поразит вас своей уникальностью и глубиной. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие мелодии, проникновенный вокал Питера Мерфи и захватывающие тексты, переносящие вас в мир эмоций и воспоминаний.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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