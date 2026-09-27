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Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка

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Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 1
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 2
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 3
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 4
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 5
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 6
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 7
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 8
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 9
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
A Different Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 4
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 5
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 6
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 7
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 8
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 9
  • Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538825794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
A Different Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Go On Home, Lost In Your Love, Worry No More, Fire, Surrender, House Full Of Blues, Bring My Baby Back, Can't Help Myself, Fatboy, We Want Love, Can't Help Myself (E-Z Rollers Remix), Surrender (Edit)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка

A Different Beat — двенадцатый сольный студийный альбом ирландскогогитариста Гэри Мура выпущенный Castle Music в сентябре 1999 года. Продюсированный Муром совместно с Яном Тейлором, на альбоме Мур продолжил отказываться от своих привычных стилей блюза и хард-рока в пользу более экспериментальной поп-музыки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538825794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
A Different Beat
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Go On Home, Lost In Your Love, Worry No More, Fire, Surrender, House Full Of Blues, Bring My Baby Back, Can't Help Myself, Fatboy, We Want Love, Can't Help Myself (E-Z Rollers Remix), Surrender (Edit)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
A Different Beat — двенадцатый сольный студийный альбом ирландскогогитариста Гэри Мура выпущенный Castle Music в сентябре 1999 года. Продюсированный Муром совместно с Яном Тейлором, на альбоме Мур продолжил отказываться от своих привычных стилей блюза и хард-рока в пользу более экспериментальной поп-музыки.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Moore - A Different Beat (coloured) (4050538825794) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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