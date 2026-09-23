Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642540
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка
Stan Getz and the Oscar Peterson Trio - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая I Want to Be Happy, Pennies from Heaven и Tours End. Одна из самых ярких композиций альбома - Im Glad There is You, которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Stan Getz and the Oscar Peterson Trio - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая I Want to Be Happy, Pennies from Heaven и Tours End. Одна из самых ярких композиций альбома - Im Glad There is You, которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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