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Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz &amp; Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка

Увлечение босса-новой охватило Соединенные Штаты в 1962 году, и нынешний альбом Стэна Гетца и Лауриндо Алмейды «Jazz Samba» во многом связан с этим. Хотя предыдущие попытки воплотить бразильские ритмы самбы и босса-новы существовали, Джаз-самба мгновенно стала хитом и оживила карьеру Стэна Гетца до такой степени, которую он никогда не ожидал. В последующие годы за ним последовало еще много альбомов Bossa Nova, как Getz, так и множества джазовых исполнителей, а такие музыканты, как Жоао Жилберту и Антонио Карлос Жобим, получили широкое признание. «После многих лет записи только с ритм-секцией и, возможно, со второй валторной, Гетц отходит от этой банальной формы джазового релиза и, похоже, концентрируется на творчески задуманных дисках», — написал Джон С. Уилсон в своем обзоре Down Beat, который присвоил альбому четыре с половиной звезды. Далее он сказал: «Эти треки — прекрасно обработанные маленькие жемчужины, исполненные парой блестящих джазовых музыкантов, которые, кажется, очень хорошо понимают друг друга». «Джаз-самба» по-прежнему получает высокую оценку, и Стив Хьюи дал ей пятизвездочную оценку в журнале All Music Guide, заявив, что «Джаз-самба имеет решающее значение и является новаторским, это был первый полноценный альбом босса-новы, когда-либо записанный американскими джазовыми музыкантами. И он имел столь же коммерческий успех, возглавив чарты пластинок и выпустив собственный хит-сингл Desafinado. Откровенная классика. Абсолютно необходим для любой джазовой коллекции».

Отзывы о товаре Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Увлечение босса-новой охватило Соединенные Штаты в 1962 году, и нынешний альбом Стэна Гетца и Лауриндо Алмейды «Jazz Samba» во многом связан с этим. Хотя предыдущие попытки воплотить бразильские ритмы самбы и босса-новы существовали, Джаз-самба мгновенно стала хитом и оживила карьеру Стэна Гетца до такой степени, которую он никогда не ожидал. В последующие годы за ним последовало еще много альбомов Bossa Nova, как Getz, так и множества джазовых исполнителей, а такие музыканты, как Жоао Жилберту и Антонио Карлос Жобим, получили широкое признание. «После многих лет записи только с ритм-секцией и, возможно, со второй валторной, Гетц отходит от этой банальной формы джазового релиза и, похоже, концентрируется на творчески задуманных дисках», — написал Джон С. Уилсон в своем обзоре Down Beat, который присвоил альбому четыре с половиной звезды. Далее он сказал: «Эти треки — прекрасно обработанные маленькие жемчужины, исполненные парой блестящих джазовых музыкантов, которые, кажется, очень хорошо понимают друг друга». «Джаз-самба» по-прежнему получает высокую оценку, и Стив Хьюи дал ей пятизвездочную оценку в журнале All Music Guide, заявив, что «Джаз-самба имеет решающее значение и является новаторским, это был первый полноценный альбом босса-новы, когда-либо записанный американскими джазовыми музыкантами. И он имел столь же коммерческий успех, возглавив чарты пластинок и выпустив собственный хит-сингл Desafinado. Откровенная классика. Абсолютно необходим для любой джазовой коллекции».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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