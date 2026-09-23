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John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка

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John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 1
John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 2
John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 3
John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 4
John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 5
John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Blue Ridge Rangers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 1
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 2
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 3
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 4
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 5
  • John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538666045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Blue Ridge Rangers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка

The Blue Ridge Rangers - альбом одноимённой группы Джона Фогерти, считающийся первым сольным альбомом экс-лидера группы Creedence, вышедший в 1973 году. Альбом занял 47-е место в чарте Billboard. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру, выпустив альбом The Blue Ridge Rangers. Потом с 1973 по 2009 ещё девять студийных альбомов под своим именем. Журнал Rolling Stones внес Фогерти в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born On The Bayou - в величайшие гитарные композиции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538666045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Blue Ridge Rangers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Blue Ridge Rangers - альбом одноимённой группы Джона Фогерти, считающийся первым сольным альбомом экс-лидера группы Creedence, вышедший в 1973 году. Альбом занял 47-е место в чарте Billboard. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру, выпустив альбом The Blue Ridge Rangers. Потом с 1973 по 2009 ещё девять студийных альбомов под своим именем. Журнал Rolling Stones внес Фогерти в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born On The Bayou - в величайшие гитарные композиции.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


John Fogerty - The Blue Ridge Rangers (4050538666045) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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