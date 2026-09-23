Top.Mail.Ru
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 1
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 2
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 3
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 4
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 5
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 6
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 7
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 8
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 1
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 2
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 3
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 4
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 5
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 6
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 7
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 8
  • Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка

"Bleed Out" - восьмой студийный альбом голландской симфоник-метал группы Within Temptation. Он был выпущен 20 октября 2023 г. Продюсером альбома выступил их давний продюсер Дэниел Гибсон, а также Матийс Тикен и сами Within Temptation. Релиз стал первым случаем, когда группа решила выпустить полноценную пластинку без поддержки крупного звукозаписывающего лейбла. В музыкальном плане альбом включает в себя элементы симфонического металла, готического металла, металкора и джента.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Bleed Out" - восьмой студийный альбом голландской симфоник-метал группы Within Temptation. Он был выпущен 20 октября 2023 г. Продюсером альбома выступил их давний продюсер Дэниел Гибсон, а также Матийс Тикен и сами Within Temptation. Релиз стал первым случаем, когда группа решила выпустить полноценную пластинку без поддержки крупного звукозаписывающего лейбла. В музыкальном плане альбом включает в себя элементы симфонического металла, готического металла, металкора и джента.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Within Temptation - Bleed Out (alternative cover) (8719262032279) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...