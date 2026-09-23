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Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка

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Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 1
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 2
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 3
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 4
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 5
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 6
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 7
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 8
Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 6
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 7
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 8
  • Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Трек-лист
Lonely Town, Lonely Street, Let Me In Your Life, Who Is He (And What Is He To You)x, Use Me, Lean On Me, Kissing My Love, I Dont Know, Another Day To Run, I Dont Want You On My Mind, Take It All In And Check It All Out
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lonely Town, Lonely Street, Let Me In Your Life, Who Is He (And What Is He To You)x, Use Me, Lean On Me, Kissing My Love, I Dont Know, Another Day To Run, I Dont Want You On My Mind, Take It All In And Check It All Out

Отзывы о товаре Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Трек-лист
Lonely Town, Lonely Street, Let Me In Your Life, Who Is He (And What Is He To You)x, Use Me, Lean On Me, Kissing My Love, I Dont Know, Another Day To Run, I Dont Want You On My Mind, Take It All In And Check It All Out
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lonely Town, Lonely Street, Let Me In Your Life, Who Is He (And What Is He To You)x, Use Me, Lean On Me, Kissing My Love, I Dont Know, Another Day To Run, I Dont Want You On My Mind, Take It All In And Check It All Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Withers - Still Bill (Analogue, Original Master Recording) (0821797152518) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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