Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка
"The Dark Side Of The Moon Redux" - седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный в 2023 году. Он является переосмыслением легендарного альбома "The Dark Side of the Moon" (1973) группы Pink Floyd, в которой ранее играл Роджер Уотерс. Уотерс создал "Redux" как дань уважения альбому и способ обновить его политический смысл. Он сказал: "Новая версия более отражает мои мысли и идеи, которые я вкладывал в альбом". Лимитированное издание представлено на двойном синем виниле. Джордж Роджер Уотерс - британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Наиболее известен как один из основателей (конец 1965 года) и лидеров (с конца 1967 до ухода в 1984-м) группы Pink Floyd. В период своего лидерства он являлся автором подавляющего большинства текстов и значительной части музыки, а также основным идеологом группы и главным автором самого известного концептуального альбома группы "The Wall". С середины 1970-х между музыкантами в группе началось постепенное ухудшение отношений, а доля Уотерса в сочинении альбомов продолжала возрастать, сводя остальных музыкантов порой лишь к роли аранжировщиков. Следствием этого стал уход из Pink Floyd в 1981 году клавишника Ричарда Райта, а на последовавшим за этим альбоме "The Final Cut" Уотерс стал практически единственным автором. Во время сольной карьеры Уотерс выпустил четыре студийных альбома. В 1990 году он стал организатором одного из самых масштабных рок-концертов в истории, "The Wall Live in Berlin", с аудиторией более 450 000 человек. С 1999 года Уотерс занимается активной гастрольной деятельностью - в 2012 году став самым коммерчески успешным сольным исполнителем с его турне "The Wall Live". Помимо этого он является членом Зала славы рок-н-ролла (1996), а также Музыки Великобритании (2005), в качестве участника Pink Floyd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка