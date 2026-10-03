Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка
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Описание товара Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка
25 июня 1961 года трио Билла Эванса записало одно из своих выступлений в знаменитом джаз-клубе Village Vanguard в Нью-Йорке. На тот момент в трио входили Эванс, Скотт Лафаро на басу и Пол Мотиан на барабанах. Это формирование считается лучшим из трио пианиста и одним из лучших трио в истории джаза. Получивший высокую оценку виртуоз игры на своем инструменте, Лафаро погиб в автокатастрофе вскоре после этого, 6 июля 1961 года, в нежном возрасте 25 лет. Большинство произведений, записанных в Vanguard, вошли в два очень успешных альбома: Sunday at the Village Vanguard», и представленный здесь «Вальс для Дебби», получивший четырехзвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом Леонард Физер заявил, что «нежная, нежная сторона Эванса, представляющая, вероятно, самое важное Здесь преимущественно представлены аспекты его свежего и очаровательного стиля. Даже высокие темпы каким-то образом создают атмосферу баллады. Это не означает, что Эванс не умеет качаться, а скорее то, что его необыкновенная грация определяет все, что он делает. Лафаро великолепен. Его соло являются одними из самых впечатляющих моментов пластинки. В целом, превосходная, если не совсем превосходная, попытка Эванса». Альбом также получил корону, то есть максимальную оценку в Penguin Guide to Jazz.
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