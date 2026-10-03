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Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка

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Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642475
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка

25 июня 1961 года трио Билла Эванса записало одно из своих выступлений в знаменитом джаз-клубе Village Vanguard в Нью-Йорке. На тот момент в трио входили Эванс, Скотт Лафаро на басу и Пол Мотиан на барабанах. Это формирование считается лучшим из трио пианиста и одним из лучших трио в истории джаза. Получивший высокую оценку виртуоз игры на своем инструменте, Лафаро погиб в автокатастрофе вскоре после этого, 6 июля 1961 года, в нежном возрасте 25 лет. Большинство произведений, записанных в Vanguard, вошли в два очень успешных альбома: Sunday at the Village Vanguard», и представленный здесь «Вальс для Дебби», получивший четырехзвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом Леонард Физер заявил, что «нежная, нежная сторона Эванса, представляющая, вероятно, самое важное Здесь преимущественно представлены аспекты его свежего и очаровательного стиля. Даже высокие темпы каким-то образом создают атмосферу баллады. Это не означает, что Эванс не умеет качаться, а скорее то, что его необыкновенная грация определяет все, что он делает. Лафаро великолепен. Его соло являются одними из самых впечатляющих моментов пластинки. В целом, превосходная, если не совсем превосходная, попытка Эванса». Альбом также получил корону, то есть максимальную оценку в Penguin Guide to Jazz.

Отзывы о товаре Bill Evans - Waltz For Debby (8437012830929) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
25 июня 1961 года трио Билла Эванса записало одно из своих выступлений в знаменитом джаз-клубе Village Vanguard в Нью-Йорке. На тот момент в трио входили Эванс, Скотт Лафаро на басу и Пол Мотиан на барабанах. Это формирование считается лучшим из трио пианиста и одним из лучших трио в истории джаза. Получивший высокую оценку виртуоз игры на своем инструменте, Лафаро погиб в автокатастрофе вскоре после этого, 6 июля 1961 года, в нежном возрасте 25 лет. Большинство произведений, записанных в Vanguard, вошли в два очень успешных альбома: Sunday at the Village Vanguard», и представленный здесь «Вальс для Дебби», получивший четырехзвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом Леонард Физер заявил, что «нежная, нежная сторона Эванса, представляющая, вероятно, самое важное Здесь преимущественно представлены аспекты его свежего и очаровательного стиля. Даже высокие темпы каким-то образом создают атмосферу баллады. Это не означает, что Эванс не умеет качаться, а скорее то, что его необыкновенная грация определяет все, что он делает. Лафаро великолепен. Его соло являются одними из самых впечатляющих моментов пластинки. В целом, превосходная, если не совсем превосходная, попытка Эванса». Альбом также получил корону, то есть максимальную оценку в Penguin Guide to Jazz.
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