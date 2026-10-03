Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642464
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка
Представляем вам величайшее произведение блюзовой музыки - виниловую пластинку Muddy Waters / Folk Singer (Box) (Box, 45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом является историческим артефактом, демонстрирующим искусство и страсть великого Мадди Уотерса. Пронизанные глубокими эмоциями, каждая композиция этого альбома открывает окно в мир эмоций и таланта этого великого блюзового исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Представляем вам величайшее произведение блюзовой музыки - виниловую пластинку Muddy Waters / Folk Singer (Box) (Box, 45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом является историческим артефактом, демонстрирующим искусство и страсть великого Мадди Уотерса. Пронизанные глубокими эмоциями, каждая композиция этого альбома открывает окно в мир эмоций и таланта этого великого блюзового исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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